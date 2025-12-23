Kieft kijkt naar Ajax en is verbaasd: "Ik kon het niet zien..."

Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Arthur
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft en Arno Vermeulen begrijpen weinig van de beslissingen van de arbitrage tijdens NEC - Ajax. Vooral de rode kaart voor Sami Ouaissa riep bij de analisten van NOS Studio Voetbal veel vragen op, terwijl ook de 1-0 van Bryan Linssen voor discussie zorgde.

In de openingsfase kwam NEC al snel op voorsprong. Linssen tikte de bal via doelman Vítězslav Jaroš over de lijn, volgens de VAR. De scheidsrechter op het veld kende geen doelpunt toe, maar de videoscheidsrechter wel.

Of Kieft de treffer zelf had goedgekeurd? "Nee, want ik kon niet zien dat de bal erin zat. Je kan denken dat die erin zit, maar je kan niet zeggen: 'die is er helemaal overheen'", aldus de oud-spits.

Vermeulen deelt Kiefts mening over de goal, maar legt vooral de nadruk op de rode kaart. "Je hebt het gevoel dat je voor 95 procent zeker bent dat de bal eroverheen is, dat is best een hoog percentage voor een scheidsrechter. Maar ik kan ermee leven dat je deze telt. Ik vind de rode kaart van Sami Ouaissa schandaliger", aldus de NOS-analist.

