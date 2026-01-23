Laatste nieuws
Kieft kraakt Ajax: "Zou de documentaire van PSV moeten bekijken"

Max
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is niet te spreken over het transferbeleid van Ajax de afgelopen jaren. Volgens de analist is het bij PSV veel beter geregeld.

De afgelopen seizoenen hadden Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar, Sven Mislintat en Alex Kroes de leiding over het transferbeleid bij Ajax, maar allemaal met weinig succes. Nu krijgt Jordi Cruijff die verantwoordelijkheid. "Het zou goed zijn als Cruijff de documentaire bij ESPN over de transferzomer 2025 van PSV zou bekijken", schrijft Kieft in zijn column in de Telegraaf

Onder Stewart en Brands gaat PSV door een zeer succesvolle periode. "Daar doen de directeuren Earnest Stewart en Marcel Brands gewoon hele normale dingen", meent Kieft. "Zoals het doorlichten van spelers sportief, financieel en in samenhang met wat er rondloopt bij de club en op welke positie. Zit er perspectief in een speler, hoe zit het met de restwaarde of overwaarde en meer van die logische vragen die je als club moet stellen en beantwoorden als je een speler koopt."

