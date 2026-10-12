Kieft kritisch op Ajax-aankoop: "Wat is er dan aan de hand?"

Wim Kieft vindt dat Ajax veel meer moet laten zien na de flinke investeringen van afgelopen zomer. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC en verloren opnieuw terrein in de titelstrijd. De oud-spits is kritisch op de prestaties van de ploeg van Míchel Sánchez en plaatst vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van enkele aanwinsten, onder wie Marcos Leonardo.

Ajax investeerde afgelopen zomer fors in de selectie, maar heeft na acht competitiewedstrijden al vier keer punten laten liggen. Volgens Kieft mag het feit dat verschillende nieuwkomers nog niet volledig wedstrijdfit zijn geen excuus vormen voor de tegenvallende resultaten. "Er zijn veel investeringen die rijkelijk laat zijn gekomen en nog fit moeten worden, maar dat is geen excuus", stelt Kieft bij NOS Studio Sport Voetbal. "Ajax geeft zelf aan dat het mee moet doen om de plekken in de Champions League, maar het valt enorm tegen. Heel flauw, maar Heitinga had een punt meer. En er is fors geïnvesteerd… Op een gegeven moment gaat er druk ontstaan. Je had zoiets van: het is leuker en herkenbaar voetbal, maar er is meer nodig." Over het optreden van Tolu Arokodare is Kieft positiever. De Nigeriaanse spits bracht Ajax met een kopbal op voorsprong en liet volgens de oud-international zien waar zijn kwaliteiten liggen. "Dat was gewoon heel goed getimed. Die jongen speelt eigenlijk naar zijn kwaliteiten. Je moet daar geen dribbels of gekke dingen van verwachten. Dan zie je toch vaak zijn beperkingen. Dat geeft niet, je moet hem zo gebruiken."