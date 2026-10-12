Kieft kritisch op Ajax-aankoop: "Wat is er dan aan de hand?"
Wim Kieft vindt dat Ajax veel meer moet laten zien na de flinke investeringen van afgelopen zomer. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC en verloren opnieuw terrein in de titelstrijd. De oud-spits is kritisch op de prestaties van de ploeg van Míchel Sánchez en plaatst vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van enkele aanwinsten, onder wie Marcos Leonardo.
Ajax investeerde afgelopen zomer fors in de selectie, maar heeft na acht competitiewedstrijden al vier keer punten laten liggen. Volgens Kieft mag het feit dat verschillende nieuwkomers nog niet volledig wedstrijdfit zijn geen excuus vormen voor de tegenvallende resultaten. "Er zijn veel investeringen die rijkelijk laat zijn gekomen en nog fit moeten worden, maar dat is geen excuus", stelt Kieft bij NOS Studio Sport Voetbal.
"Ajax geeft zelf aan dat het mee moet doen om de plekken in de Champions League, maar het valt enorm tegen. Heel flauw, maar Heitinga had een punt meer. En er is fors geïnvesteerd… Op een gegeven moment gaat er druk ontstaan. Je had zoiets van: het is leuker en herkenbaar voetbal, maar er is meer nodig."
Over het optreden van Tolu Arokodare is Kieft positiever. De Nigeriaanse spits bracht Ajax met een kopbal op voorsprong en liet volgens de oud-international zien waar zijn kwaliteiten liggen. "Dat was gewoon heel goed getimed. Die jongen speelt eigenlijk naar zijn kwaliteiten. Je moet daar geen dribbels of gekke dingen van verwachten. Dan zie je toch vaak zijn beperkingen. Dat geeft niet, je moet hem zo gebruiken."
Na 73 minuten werd Arokodare vervangen door Marcos Leonardo. De Braziliaan, voor wie Ajax twintig miljoen euro betaalde, slaagde er opnieuw niet in om een overtuigende indruk achter te laten. Kieft vraagt zich af waarom het zo lang duurt voordat dergelijke aankopen daadwerkelijk van waarde kunnen zijn. "Dat duurt lang. Je vraagt je altijd af hoe ze binnenkomen en waarom ze binnen kúnnen komen. Wat is er dan aan de hand? Vaak hebben ze een fysieke achterstand of hebben ze al heel lang niet meer gespeeld. Dat is net iets wat je nu niet kunt gebruiken. Je moet er staan."
Ook Leonne Stentler ziet dat Leonardo moeite heeft om aan de verwachtingen te voldoen. Volgens de analiste speelt de druk van zijn hoge transfersom inmiddels een steeds grotere rol. "Eerst zag je de zak geld op zijn schouders rusten en nu zie je de druk van dat het steeds niet lukt", begint Stentler. "Bij de bal die hij probeert af te ronden, creëert hij best een goede kans voor zichzelf, maar je ziet in zijn hele lijf dat het nu moet. Dat gaat pas weg als hij een keer een goede goal maakt. Dit lijkt heel erg mentaal te zijn, echt niet normaal."
Kieft sluit niet uit dat technisch directeur Jordi Cruijff bij het aantrekken van Leonardo bewust het risico heeft genomen dat de aanvaller nog niet direct inzetbaar zou zijn op zijn gewenste niveau. "Vaak ben je dan al blij dat je hem kunt halen. Dan denk je: het komt wel goed, want we hebben genoeg kwaliteit. Maar het duurt allemaal lang", besluit Kieft.
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