Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"
Wim Kieft is kritisch over de huidige gang van zaken op de transfermarkt. Ajax liet Sean Steur vertrekken naar Newcastle United en de voormalig spits voorspelt eenzelfde scenario als Noa Lang, die PSV verruilde voor Napoli. Na een halfjaar werd de vleugelaanvaller alweer verhuurd aan Galatasaray.
"Wanneer komen ze er nou eens een keer achter... Kijk, dat 27 miljoen euro is voor Newcastle United helemaal niets", begint Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar wanneer kom je er nou eens een keer achter dat wanneer je twee leuke balletjes geeft..."
"Ik las net weer iets over Noa Lang. Wat is daarvan terechtgekomen? Niks. Die is gekocht op drie beeldjes van een mooie actie. Dat is toch zo? Het is totale waanzin. En die Eredivisie wordt er ook alleen maar slechter op. Alles wat een heel klein beetje ooit wat kan worden, dat wordt weggehaald. En wat haal je terug...", aldus Kieft.
Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"
PSV-fans nerveus door Ajax? "Je ziet concurrent overal spelers halen"
'Nog meer concurrentie voor Ajax: Turkse club wil Dani Ceballos'
Driessen twijfelt aan transfer Ajax: "Ook kritisch op Gloukh"
Verweij: "Die deal staat inmiddels een beetje op losse schroeven"
'Ajax wilde pijlen richten op Braziliaan bij mislopen Leonardo'
Johan Derksen na overlijden Dieperink: "Ik keek er niet van op"
Ajax-assistenten werkten in Premier League: "Assistent van Lopetegui"
'Ajax-transfer van 19 miljoen bijna rond; spits doorstaat keuring'
Viergever stopt nog niet: "Vind het spelletje nog veel te leuk"
'Ajax wijst ook tweede bod van Eintracht Frankfurt op Gaaei af'
Victor Vlam verklapt: "Hij kan geen topclub meer krijgen..."
Ajax verlengt samenwerking met sponsor: "Daar zijn we trots op"
'Heftige spreekkoren vlak voor tragische dood Rob Dieperink (38)'
Daley Blind vertelt: "Was eigenlijk mijn grote wens om dat te doen"
'Ajax lacht eerste bod Eintracht Frankfurt op Anton Gaaei weg'
Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"
Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd
'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'
KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"
'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'
De Telegraaf: 'Ajax pikt 20-jarige spits gratis op bij Juventus'
BREAKING | 'Gaaei bereikt akkoord en staat voor vertrek bij Ajax'
VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring
'Ajax trekt na Leonardo ook Italiaanse spits van Juventus aan'
Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink (38) plots overleden
Ajax-aanwinst zet stip aan horizon: "Dat is zeker een droom"
'Ajax krijgt positieve geluiden uit Spanje: transfer bijna rond'
'Ajax houdt situatie van Barcelona-talent nog altijd in de gaten'
Overmars enthousiast over Ajax-target: "Verrijking voor Eredivisie"