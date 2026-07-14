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Ajax transfergeruchten en nieuws

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

Stefan

Wim Kieft is kritisch over de huidige gang van zaken op de transfermarkt. Ajax liet Sean Steur vertrekken naar Newcastle United en de voormalig spits voorspelt eenzelfde scenario als Noa Lang, die PSV verruilde voor Napoli. Na een halfjaar werd de vleugelaanvaller alweer verhuurd aan Galatasaray.

"Wanneer komen ze er nou eens een keer achter... Kijk, dat 27 miljoen euro is voor Newcastle United helemaal niets", begint Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar wanneer kom je er nou eens een keer achter dat wanneer je twee leuke balletjes geeft..."

"Ik las net weer iets over Noa Lang. Wat is daarvan terechtgekomen? Niks. Die is gekocht op drie beeldjes van een mooie actie. Dat is toch zo? Het is totale waanzin. En die Eredivisie wordt er ook alleen maar slechter op. Alles wat een heel klein beetje ooit wat kan worden, dat wordt weggehaald. En wat haal je terug...", aldus Kieft.

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