Kieft kritisch op Grim: "Die wissel begreep ik absoluut niet"

"Ik vond Dolberg goed spelen, hoewel het geen makkelijke wedstrijd voor hem was", sprak hij na afloop bij Ziggo Sport. "De wissel-Steur begreep ik ook absoluut niet. Het was niet goed genoeg. De eerste helft van Ajax was vrij goed, maar in de tweede helft was de druk van Olympiakos groter."

"Ajax had moeite om daar onderuit te spelen, en verdedigen is ook een kunst", vervolgt Kieft, die zelf jarenlang in Italië speelde. "Als je ziet hoe relatief makkelijk die goals vallen, daar kom je niet verder mee", waarschuwt de voormalig profvoetballer, die zelf bij clubs als Ajax en PSV onder contract stond.