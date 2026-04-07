Kieft kritisch: "Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben"

Wim Kieft toonde zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp erg kritisch over het aankoopbeleid van Ajax. De voormalig profvoetballer is van mening dat de club uit Amsterdam veel miskopen heeft gehaald.

“Ajax heeft het afgelopen boekjaar 21 miljoen euro aan fees betaald aan spelersmakelaars. Is dat veel? Dat is toch veel, of niet? Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben", legt hij uit. Zaakwaarnemer Rob Jansen haakt vervolgens in. “Het is 21 miljoen te veel", lacht hij.

Hij wil de schuld niet bij de makelaars leggen. “Als er wanprestaties zijn in het technisch beleid, ligt de oorzaak naar mijn idee bij de club zelf. Een makelaar wordt binnengehaald en krijgt zijn fee", constateert hij. "Als er te veel is betaald… In de tijd van Overmars werd dat ook gedaan, maar hoorde je er niemand over vanwege het sportieve succes. Dan wordt het geaccepteerd", besluit Jansen realistisch.