Kieft kritisch: "Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben"
Wim Kieft toonde zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp erg kritisch over het aankoopbeleid van Ajax. De voormalig profvoetballer is van mening dat de club uit Amsterdam veel miskopen heeft gehaald.
“Ajax heeft het afgelopen boekjaar 21 miljoen euro aan fees betaald aan spelersmakelaars. Is dat veel? Dat is toch veel, of niet? Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben", legt hij uit. Zaakwaarnemer Rob Jansen haakt vervolgens in. “Het is 21 miljoen te veel", lacht hij.
Hij wil de schuld niet bij de makelaars leggen. “Als er wanprestaties zijn in het technisch beleid, ligt de oorzaak naar mijn idee bij de club zelf. Een makelaar wordt binnengehaald en krijgt zijn fee", constateert hij. "Als er te veel is betaald… In de tijd van Overmars werd dat ook gedaan, maar hoorde je er niemand over vanwege het sportieve succes. Dan wordt het geaccepteerd", besluit Jansen realistisch.
PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"
Kieft kritisch: "Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben"
Hugo Borst tipt Ronald Koeman: "Hij reikt hoger dan Weghorst"
Godts weigert hand van FC Twente-speler: "Een moeilijk mannetje"
'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"
René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"
Driessen: "Ajax en Feyenoord in play-offs zou het mooiste zijn"
John van den Brom over Wout Weghorst: "Of het wat gaat worden..."
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"