Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft legt druk voor Topper bij Ajax: "Ajax moet kampioen worden"

Thomas
bron: Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Ajax kan zich volgens Wim Kieft dit seizoen niet verschuilen achter een vernieuwde selectie. Na de vele versterkingen van afgelopen transferperiode moeten de Amsterdammers serieus voor de landstitel gaan. Daardoor staat er volgens de voormalig international zaterdag in de topper tegen PSV direct veel druk op de ploeg van Míchel Sánchez.

Kieft ziet dat Ajax veel ervaring aan de selectie heeft toegevoegd, al vindt hij het een risico dat meerdere spelers gehuurd of transfervrij binnengehaald zijn. Toch waren de veranderingen volgens hem noodzakelijk. "Na zo’n transferzomer kunnen ze bij Ajax geen genoegen nemen met alleen maar aanhaken bij PSV. Ajax moet kampioen worden", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. Dat zorgt meteen voor verwachtingen richting zaterdag. "Voor de eerste topper van het seizoen, Ajax-PSV, staat de druk er direct op voor de Ajacieden", vervolgt hij.

Op dit moment ziet Kieft de regerend landskampioen nog wel als de ploeg die verder is. "Hoewel PSV niet iedere week heeft overtuigd, staat het elftal in Eindhoven beter in de steigers dan in Amsterdam", stelt hij. Toch liggen er volgens Kieft mogelijkheden voor Ajax. "De kwetsbaarheid van PSV ligt vooral bij de keeper en het duo centraal achterin", aldus de oud-spits. Met name de aanvallende speelwijze van Peter Bosz kan ruimte opleveren waar Ajax van kan profiteren.

Het grootste verschil tussen de twee titelkandidaten zit volgens Kieft momenteel in de vastigheid. "Qua stabiliteit is PSV verder dan Ajax", schrijft hij. Ook is hij onder de indruk van de manier waarop Bosz zijn spelers na drie landstitels op rij nog altijd weet te bereiken. "Trainers hebben vaak een uiterste houdbaarheidsdatum. Dan hebben de spelers zijn praatjes wel gehoord. Bij PSV lijkt dat moment voorlopig niet aangebroken."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Peter Bosz

Peter Bosz bewierookt Ajacied: "Die twee kwaliteiten heeft hij"

0
Míchel Sánchez

Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kieft legt druk voor Topper bij Ajax: "Ajax moet kampioen worden"

Peter Bosz bewierookt Ajacied: "Die twee kwaliteiten heeft hij"

Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen

Wint Ajax in eigen huis van PSV? BetMGM pakt uit met fraaie odds

Van Gelder vreest voor Ajax zaterdag: "Denk dat PSV verder is"

Ajax-aanwinst eerlijk over eigen spel: "Maak zelf ook veel fouten"

Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"

Regeer opgelucht na Ajax-exit: "Ik was totaal niet gelukkig"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws