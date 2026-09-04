Kieft legt druk voor Topper bij Ajax: "Ajax moet kampioen worden"

Ajax kan zich volgens Wim Kieft dit seizoen niet verschuilen achter een vernieuwde selectie. Na de vele versterkingen van afgelopen transferperiode moeten de Amsterdammers serieus voor de landstitel gaan. Daardoor staat er volgens de voormalig international zaterdag in de topper tegen PSV direct veel druk op de ploeg van Míchel Sánchez.

Kieft ziet dat Ajax veel ervaring aan de selectie heeft toegevoegd, al vindt hij het een risico dat meerdere spelers gehuurd of transfervrij binnengehaald zijn. Toch waren de veranderingen volgens hem noodzakelijk. "Na zo’n transferzomer kunnen ze bij Ajax geen genoegen nemen met alleen maar aanhaken bij PSV. Ajax moet kampioen worden", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. Dat zorgt meteen voor verwachtingen richting zaterdag. "Voor de eerste topper van het seizoen, Ajax-PSV, staat de druk er direct op voor de Ajacieden", vervolgt hij.

Op dit moment ziet Kieft de regerend landskampioen nog wel als de ploeg die verder is. "Hoewel PSV niet iedere week heeft overtuigd, staat het elftal in Eindhoven beter in de steigers dan in Amsterdam", stelt hij. Toch liggen er volgens Kieft mogelijkheden voor Ajax. "De kwetsbaarheid van PSV ligt vooral bij de keeper en het duo centraal achterin", aldus de oud-spits. Met name de aanvallende speelwijze van Peter Bosz kan ruimte opleveren waar Ajax van kan profiteren.