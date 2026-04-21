Kieft legt uit: "Jonge spelers gaan liever naar AZ dan naar Ajax"

Wim Kieft is van mening dat AZ door moet gaan met trainer Leeroy Echteld. De coach werkte eerder bij Jong AZ en kende daar volgens Kieft de nodige successen.

In Studio Voetbal ging de analist ook in op de jeugdopleiding van AZ. Volgens hem is die op dit moment aantrekkelijker dan die van Ajax. "AZ heeft de aantrekkingskracht voor jonge spelers uit de regio. Die gaan tegenwoordig liever naar AZ dan naar Ajax", zo vertelt Kieft.

Ook legt hij uit waarom dat volgens hem zo is. "Ajax heeft de afgelopen vijf jaar geloof ik voor veertig miljoen euro aan spelers uit het buitenland gehaald. Daardoor krijgen eigen jeugdspelers bijna nooit de kans. Bij AZ is er altijd een basis dat je het eerste elftal kan halen," aldus Kieft.