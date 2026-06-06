Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"
Wim Kieft denkt snel te kunnen zien of een speler over bepaalde kwaliteiten beschikt. De voormalig voetballer neemt spelers als Sean Steur (Ajax) en Luciano Valente (Feyenoord) als voorbeeld.
"Je kan wel vrij snel zien of iemand lekker in de wedstrijd zit", vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Je ziet het bijvoorbeeld bij die Steur. Daar kan je wel meteen zien, of hij nou doorbreekt bij de internationale top of niet, dat die echt kan voetballen."
Bij een speler als Luciano Valente van Feyenoord is dat anders, zo meent de voormalig topscorer. "Bij een jongen als Valente moet je wat langer kijken, als je die ergens ziet spelen. Er gaat ook best wel veel fout. Op een gegeven moment zie je dan wel: 'Oke, die pass is goed'."
"Wat die Riemer van der Velde deed is dan ook wel super knap man", haakt René van der Gijp in. "Die heeft zoveel goede spelers naar Heerenveen gehaald. Die ziet gewoon die Miralem Sulejmani spelen en denkt: 'Ik koop hem", aldus Gijp, die door dit soort dingen het voetbal nooit zat zal worden. "Daar is het gewoon te mooi voor en te onvoorspelbaar. Er zijn wel meer sporten, maar dit is de enige sport waar je uren over kan praten, omdat het zo onvoorspelbaar is."
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"
'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'
Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."
Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen
Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"
'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"
'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'
Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"
Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax
Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"
KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"
VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied
'Ajax in vergevorderd stadium met 17-jarig toptalent uit Ierland'
Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"
Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'
'Bayern München denkt aan Mika Godts': "Hij is een stuk goedkoper"
'Ajax krijgt overbodige speler terug; koopoptie niet gelicht'
Justin Kluivert: "Ik was echt heel emotioneel, alles kwam eruit"
Erik ten Hag prijst oud-Ajacied: "Hij was echt vreselijk goed"
'Ajax-trainer Míchel voert transfergesprek met sterspeler Girona'
Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
"Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader"
Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"