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Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

Stefan

Wim Kieft denkt snel te kunnen zien of een speler over bepaalde kwaliteiten beschikt. De voormalig voetballer neemt spelers als Sean Steur (Ajax) en Luciano Valente (Feyenoord) als voorbeeld.

"Je kan wel vrij snel zien of iemand lekker in de wedstrijd zit", vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Je ziet het bijvoorbeeld bij die Steur. Daar kan je wel meteen zien, of hij nou doorbreekt bij de internationale top of niet, dat die echt kan voetballen."

Bij een speler als Luciano Valente van Feyenoord is dat anders, zo meent de voormalig topscorer. "Bij een jongen als Valente moet je wat langer kijken, als je die ergens ziet spelen. Er gaat ook best wel veel fout. Op een gegeven moment zie je dan wel: 'Oke, die pass is goed'."

"Wat die Riemer van der Velde deed is dan ook wel super knap man", haakt René van der Gijp in. "Die heeft zoveel goede spelers naar Heerenveen gehaald. Die ziet gewoon die Miralem Sulejmani spelen en denkt: 'Ik koop hem", aldus Gijp, die door dit soort dingen het voetbal nooit zat zal worden. "Daar is het gewoon te mooi voor en te onvoorspelbaar. Er zijn wel meer sporten, maar dit is de enige sport waar je uren over kan praten, omdat het zo onvoorspelbaar is."

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