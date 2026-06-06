Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

"Je kan wel vrij snel zien of iemand lekker in de wedstrijd zit", vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Je ziet het bijvoorbeeld bij die Steur. Daar kan je wel meteen zien, of hij nou doorbreekt bij de internationale top of niet, dat die echt kan voetballen."

Bij een speler als Luciano Valente van Feyenoord is dat anders, zo meent de voormalig topscorer. "Bij een jongen als Valente moet je wat langer kijken, als je die ergens ziet spelen. Er gaat ook best wel veel fout. Op een gegeven moment zie je dan wel: 'Oke, die pass is goed'."