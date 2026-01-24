Kieft looft Ajacied: "Kan een bijzonder goede speler worden"

Fred Grim kiest de laatste wedstrijden voor meer jeugdspelers en dat werpt zijn vruchten af. "Mika Godts mag dan een Belg zijn; hij bezit wel de Amsterdamse flair en de techniek en snelheid om uit te groeien tot een goede aanvaller", schrijft Kieft in zijn column in de Telegraaf. "Hij heeft de uitstraling die je verwacht van een Ajax-speler uit de eigen jeugdopleiding."

Ook de jonge Aaron Bouwman maakt een goede indruk. "Maar tegelijk is hij nogal een flegmatieke speler. Daar heeft Ajax er in het verleden meer van gehad, bijvoorbeeld Frank de Boer. Maar die kon naast goed voetballen ook heel goed verdedigen. Wat het laatste betreft is het afwachten met Bouwman", oordeelt Kieft. "Sean Steur is een groot talent en heeft alle kwaliteiten om op termijn een bijzonder goede speler te worden."