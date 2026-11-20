Kieft looft PSV-target De Bruyne: "Brandt is van een lager niveau"
Wim Kieft ziet de mogelijke komst van Kevin De Bruyne naar PSV helemaal zitten. De oud-international denkt dat de Belgische middenvelder een belangrijke versterking kan zijn voor de ploeg van Peter Bosz. Volgens hem beschikt De Bruyne over precies de kwaliteiten die momenteel bij de Eindhovenaren ontbreken.
In zijn column in De Telegraaf stelt Kieft dat PSV niet moet schromen om de benodigde zeven miljoen euro op tafel te leggen. 'Over kwaliteit gesproken. De club zal die zeven miljoen toch nog wel ergens hebben liggen om de Belg naar Eindhoven te halen. Hij kan bij PSV een hoop problemen oplossen', schrijft hij. Daarbij wijst Kieft op het vertrek van Ismael Saibari en Joey Veerman en de langdurige afwezigheid van Jerdy Schouten. 'Peter Bosz ontbeert extra klasse in zijn elftal na het vertrek van Ismael Saibari en Joey Veerman en de lange afwezigheid van Jerdy Schouten.'
Volgens de oud-voetballer kan De Bruyne een groot deel van die kwaliteiten meebrengen. 'De Belgische middenvelder brengt veel van de kwaliteiten van die drie mee en daar is PSV toch echt naar op zoek', vervolgt Kieft. Hoewel de Belg inmiddels 35 jaar is en een transfersom van zeven miljoen euro fors is, twijfelt hij niet aan diens niveau. 'De Bruyne is inmiddels 35 jaar en zeven miljoen euro is veel geld. Als je hem ziet spelen bij het Belgisch elftal, dan kan hij nog gemakkelijk mee in de Eredivisie."
Ook de mindere periode van De Bruyne bij Napoli vormt volgens Kieft geen reden tot twijfel. Hij denkt dat de speelwijze van de Italiaanse club niet goed bij de middenvelder past. Bij België komt hij volgens hem veel beter tot zijn recht. 'Als bondscoach van België zet Mark van Bommel De Bruyne in zijn kracht. Tegen Italië en Turkije maakte hij het opnieuw waar bij De Rode Duivels. Zo’n speler als De Bruyne zou een verrijking zijn voor de Eredivisie', aldus Kieft.
Tot slot vergelijkt Kieft de Belg met Julian Brandt, die momenteel veel lof krijgt voor zijn spel bij Ajax. Volgens hem is De Bruyne echter van een ander kaliber. 'Iedereen is terecht enthousiast over het spel van Julian Brandt bij Ajax. Alleen is De Bruyne van een hoger niveau, met nog meer bewezen kwaliteiten. Niet voor niets was hij jarenlang het zeer succesvolle verlengstuk van Pep Guardiola op het veld bij Manchester City. Zijn komst naar Nederland valt zeer toe te juichen', schrijft hij. 'Hij zou in dat geval qua speelwijze en clubcultuur heel goed passen bij een club als PSV.'
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Sven Botman krijgt rijontzegging van liefst zes maanden opgelegd
Weghorst woest op Van den Brom: "Ik zei: blijf gewoon van me af"
Timmer roemt Ajax en twijfelt aan Feyenoord: "Niet breed genoeg"
Sneijder kritisch op Ajax-speler: "Daar had ik meer van verwacht"
Driessen: "Of hij net zo'n goede trainer is als Míchel Sánchez?"
Slot vertelt over Feyenoord-transfer: "Ajax had ook interesse"
Bounida prijst ploeggenoot bij Ajax: "Naar hem moet je luisteren"
Míchel over Ajacied: "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld"
Heilmann schudt hoofd bij Ajax: "Ergens zit dat PSV-hart nog wel"
Youri Baas gelooft in zege op Feyenoord: "Dat kunnen we sowieso"
Oud-Ajacied Botman krijgt forse straf voor verkeersovertreding
Ajax maakt grote indruk in Zwitserland: "Met een druk op de knop"
Brandt kritisch op zichzelf: "Ben liever nú slordig dan zondag"
Sneijder ziet Bounida volgende stap zetten: "Hij is blijven gaan"
Ajax boekt ruime zege en zet grote stap richting volgende ronde
Míchel verklaart onverwachte basisplaats Ajacied: "Heel belangrijk"
Sneijder geniet van ervaren Ajacied: "Hij staat er toch maar weer"
Ajax-supporters pakken uit met grootse sfeeractie tegen FC Thun
Ajax gaat voor monsterscore tegen Thun: "Zo lek als een mandje"
Opstelling Ajax bekend: Michel voert meerdere wijzigingen door
Geelen: "Zo zal het thuisshirt er volgend jaar ongeveer uitzien"
Yesilgöz stuurt bericht tijdens Vandaag Inside: "Mijn club Ajax"
Vermoedelijke opstelling Ajax - Thun: Marcos Leonardo in de basis
Jack Spijkerman onthult bijnaam Marc Overmars: "Iedereen wist dat"
Bouwman geniet van vergelijking bij Ajax: "Een mooi compliment"
FC Thun 'niet bang' voor Ajax: "Hebben ze wekenlang geanalyseerd"
'Ziedende' ABN Amro-leden kondigen actie aan in Johan Cruijff ArenA
FC Thun wil resultaat tegen Ajax: "We gaan niet als toeristen"
Míchel Sánchez waakt voor onderschatting: "Ze hebben problemen"
'Ajax neemt talentvolle doelpuntenmaker over van FC Den Bosch'