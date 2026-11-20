In zijn column in De Telegraaf stelt Kieft dat PSV niet moet schromen om de benodigde zeven miljoen euro op tafel te leggen. 'Over kwaliteit gesproken. De club zal die zeven miljoen toch nog wel ergens hebben liggen om de Belg naar Eindhoven te halen. Hij kan bij PSV een hoop problemen oplossen', schrijft hij. Daarbij wijst Kieft op het vertrek van Ismael Saibari en Joey Veerman en de langdurige afwezigheid van Jerdy Schouten. 'Peter Bosz ontbeert extra klasse in zijn elftal na het vertrek van Ismael Saibari en Joey Veerman en de lange afwezigheid van Jerdy Schouten.'

Volgens de oud-voetballer kan De Bruyne een groot deel van die kwaliteiten meebrengen. 'De Belgische middenvelder brengt veel van de kwaliteiten van die drie mee en daar is PSV toch echt naar op zoek', vervolgt Kieft. Hoewel de Belg inmiddels 35 jaar is en een transfersom van zeven miljoen euro fors is, twijfelt hij niet aan diens niveau. 'De Bruyne is inmiddels 35 jaar en zeven miljoen euro is veel geld. Als je hem ziet spelen bij het Belgisch elftal, dan kan hij nog gemakkelijk mee in de Eredivisie."