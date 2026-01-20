Kieft lovend over Ajax-aanwinst: "Vind het een goede voetballer"

Wim Kieft ziet in Oleksandr Zinchenko een duidelijke versterking voor Ajax. In het programma Rondo spreekt de analist positief over de Oekraïense international, die de Amsterdamse selectie moet voorzien van extra kwaliteit en ervaring.

Ajax kwam bij Zinchenko uit in de zoektocht naar meer leiderschap binnen de spelersgroep. Volgens Kieft past dat profiel bij de 29-jarige verdediger. "Dat zou je wel verwachten op die leeftijd. Hij heeft toch grote clubs gehad." De oud-international ziet bovendien een extra pluspunt in de keuze van Zinchenko voor Ajax. "Dan is de aantrekkingskracht van Ajax kennelijk groot. Ik vind het een goede voetballer."

Aan tafel klinken niet alleen positieve geluiden. Jan Mulder plaatst vraagtekens bij de mate waarin Zinchenko daadwerkelijk een leider is. "Hij is een felle voetballer, maar niet iemand waar je tegenop kijkt."

Naast de mogelijke komst van Zinchenko ging het ook over Fred Grim, die het seizoen afmaakt als interim-trainer van Ajax. Kieft is positief over zijn uitstraling. "Ik vind Grim wel goed overkomen. Farioli heeft bewezen dat een trainer invloed heeft, maar je hebt wel goede spelers nodig." Nordin Boukhari sluit zich daarbij aan en wijst vooral op de rust die Grim uitstraalt. "Hij straalt wel rust uit langs de kant. Het gaat om resultaat en hoe hij het doet, maakt hem niet uit."