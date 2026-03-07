Kieft lyrisch: "Hij hoeft zich financieel geen zorgen te maken"

Schreuder is bezig aan een goed seizoen met NEC en knikkerde dinsdag PSV uit de beker in de halve finale. "Ongetwijfeld zal hij de ogen hebben geopend van grotere clubs dan NEC. De prestaties en statistieken van NEC zullen niet onopgemerkt blijven", stelt Kieft in zijn column in de Telegraaf. "Schreuder hoeft zich na dit seizoen financieel geen zorgen meer te maken. Wetende ook dat de twee topclubs zoeken naar een nieuwe trainer."

Na dit seizoen is er immers een vacature vrij bij Ajax. "Ajax neemt officieel afscheid van Fred Grim als hij sowieso het seizoen als interim-trainer mag afmaken. Voor Robin van Persie is het doek officieel nog niet gevallen. Misschien dat de tweede plaats en directe kwalificatie voor de competitiefase van de Champions League hem kunnen redden. Als vandaag de balans wordt opgemaakt door Feyenoord, dan staat Van Persie er niet goed voor", besluit de voormalig spits.