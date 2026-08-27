Kieft lyrisch over Ajax-aanwinst: "Zó, die jongen is echt goed"
Wim Kieft is zeer te spreken over de komst van Viktor Tsygankov naar Ajax. De oud-international verwacht veel van de 28-jarige Oekraïense rechtsbuiten en noemt hem een duidelijke versterking voor de Amsterdammers.
De komst van Tsygankov lijkt het begin te zijn van een drukke slotfase op de transfermarkt voor Ajax. Volgens Kieft is er voor technisch directeur Jordi Cruijff echter nog genoeg werk te doen. "Ik vind dat er nog wel een hoop vraagtekens zijn. Zo slecht doet Youri Regeer het niet, maar het is geen Rodri. En ook geen Jordan Henderson. Dat is met name een belangrijke plek voor Ajax om zich te versterken", vertelt hij bij Ziggo Sport.
Over één nieuwe aanwinst is Kieft in ieder geval bijzonder enthousiast. Tsygankov maakt volgens hem direct een goede indruk. "Die jongen is goed hè, die Oekraïner?", vraagt de oud-spits zich hardop af. Vervolgens legt hij uit waarom hij zo onder de indruk is. "Zó, dat vind ik echt. Ik ben eens gaan kijken naar beelden. Dat is echt een goede voetballer. Goed linkerbeen, goede dribbel en heel dynamisch ook. Dat is echt wel een versterking."
De komst van Tsygankov kan wel gevolgen hebben voor de concurrentie op de rechterflank. Kieft vraagt zich dan ook af wat dit betekent voor Steven Berghuis. "Zullen ze nu besluiten om hem weg te doen? Dat zou ik jammer vinden. Het is een goede voetballer."
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