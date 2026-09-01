Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

Wim Kieft moet opnieuw een operatie ondergaan. De oud-Ajacied werd in de zomer van 2025 al geopereerd aan zijn kunstknie, waarna hij te maken kreeg met een zware bacteriële infectie en een langdurig herstel. Nu staat er opnieuw een operatie gepland, ditmaal aan zijn heup.

Dat vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De voormalig spits laat weten dat hij inmiddels in het ziekenhuis is geweest voor zijn heup en dat een operatie noodzakelijk is. Kieft: "Ik moest vanochtend naar het ziekenhuis voor mijn heup, er komt weer een operatie. Ik ben er eigenlijk alleen maar blij mee dat het gaat gebeuren, want je bent er wel weer even uit. Je hebt verzorging nodig thuis."

De 63-jarige Kieft kijkt daarbij terug op zijn eerdere herstelperiode, die hem zwaar viel. Na zijn knieoperatie verbleef hij tijdelijk in een verzorgingshuis. "De vorige keer werd ik weggezet in het verzorgingshuis, dat was triest", aldus Kieft. Ook vertelt hij dat hij rekening moet houden met een behoorlijke herstelperiode. "Het gaat twee en een halve week tot drie weken duren. Dan moet je zes weken met krukken lopen, na twee weken ongeveer na de operatie."