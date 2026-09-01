Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

Arthur

Wim Kieft moet opnieuw een operatie ondergaan. De oud-Ajacied werd in de zomer van 2025 al geopereerd aan zijn kunstknie, waarna hij te maken kreeg met een zware bacteriële infectie en een langdurig herstel. Nu staat er opnieuw een operatie gepland, ditmaal aan zijn heup.

Dat vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De voormalig spits laat weten dat hij inmiddels in het ziekenhuis is geweest voor zijn heup en dat een operatie noodzakelijk is. Kieft: "Ik moest vanochtend naar het ziekenhuis voor mijn heup, er komt weer een operatie. Ik ben er eigenlijk alleen maar blij mee dat het gaat gebeuren, want je bent er wel weer even uit. Je hebt verzorging nodig thuis."

De 63-jarige Kieft kijkt daarbij terug op zijn eerdere herstelperiode, die hem zwaar viel. Na zijn knieoperatie verbleef hij tijdelijk in een verzorgingshuis. "De vorige keer werd ik weggezet in het verzorgingshuis, dat was triest", aldus Kieft. Ook vertelt hij dat hij rekening moet houden met een behoorlijke herstelperiode. "Het gaat twee en een halve week tot drie weken duren. Dan moet je zes weken met krukken lopen, na twee weken ongeveer na de operatie."

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"

0
Ajax-fan wordt zwaar mishandeld

VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"

VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal

Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"

Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"

'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'

'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'

'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws