Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en daardoor is de club uit Amsterdam afgezakt naar een teleurstellende vijfde plek. Wim Kieft toonde zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp kritisch over de ploeg van trainer Oscar Garcia.
"Ik moest iets over Ajax - Utrecht zeggen (voor het programma Studio Voetbal, red.), dus dan blijf je toch een beetje hangen", blikt hij terug. "Dat viel opnieuw niet mee. Het valt sowieso niet mee als je naar Ajax kijkt het laatste jaar; het is echt vreselijk. Het ergste vind ik: er is gewoon geen kwaliteit", aldus Kieft.
"Dan kijk je naar Dolberg; hij kan best aardig voetballen. Maar de ene week is het een 7 of een 8, de andere week een 4, dan zie je hem niet", vervolgt de voormalig profvoetballer, die zich ook stoorde aan een andere speler. "Ik heb me heel erg geërgerd aan Godts. Hij is linksbuiten. Of de trainer zegt: ga maar op 10 spelen, of hij denkt zelf dat het lekker gaat en denkt: ik kan daar ook spelen", besluit Kieft.
