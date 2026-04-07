2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"

Amber
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © BSR Agency

De wissel van Wout Weghorst tijdens het duel tussen Ajax en FC Twente heeft voor de nodige discussie gezorgd. De spits werd na 71 minuten naar de kant gehaald, terwijl de stand op dat moment 1-1 was, en reageerde zichtbaar gefrustreerd.

Ook Wim Kieft kan zich goed verplaatsen in die reactie. In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaf hij aan begrip te hebben voor de boosheid van de aanvaller, zeker gezien de timing van de wissel. Weghorst had namelijk net weer eens gescoord voor de Amsterdammers.

Volgens Kieft roept vooral de keuze voor zijn vervanger vragen op. "Die Weghorst. Ik begreep waarom hij boos was, want voor wie wordt hij gewisseld? Voor een jeugdspeler die in drie seizoenen vier goals heeft gemaakt", stelt de oud-international. Daarmee doelt hij op Don-Angelo Konadu, die vijf keer scoorde in 37 duels namens Jong Ajax. Daarnaast scoorde Konadu eenmaal in de hoofdmacht.

Daarnaast wijst Kieft op de aanwezigheid van een andere spits op de bank. "Dolberg zit op de bank. Waarom zit Dolberg op de bank? Om vijf minuten in te vallen? Of zou hij al een halfuur kunnen invallen? Dus dat begrijp ik wel", besluit hij.

Gerelateerd:
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
