Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
De wissel van Wout Weghorst tijdens het duel tussen Ajax en FC Twente heeft voor de nodige discussie gezorgd. De spits werd na 71 minuten naar de kant gehaald, terwijl de stand op dat moment 1-1 was, en reageerde zichtbaar gefrustreerd.
Ook Wim Kieft kan zich goed verplaatsen in die reactie. In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaf hij aan begrip te hebben voor de boosheid van de aanvaller, zeker gezien de timing van de wissel. Weghorst had namelijk net weer eens gescoord voor de Amsterdammers.
Volgens Kieft roept vooral de keuze voor zijn vervanger vragen op. "Die Weghorst. Ik begreep waarom hij boos was, want voor wie wordt hij gewisseld? Voor een jeugdspeler die in drie seizoenen vier goals heeft gemaakt", stelt de oud-international. Daarmee doelt hij op Don-Angelo Konadu, die vijf keer scoorde in 37 duels namens Jong Ajax. Daarnaast scoorde Konadu eenmaal in de hoofdmacht.
Daarnaast wijst Kieft op de aanwezigheid van een andere spits op de bank. "Dolberg zit op de bank. Waarom zit Dolberg op de bank? Om vijf minuten in te vallen? Of zou hij al een halfuur kunnen invallen? Dus dat begrijp ik wel", besluit hij.
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."