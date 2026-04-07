Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"

De wissel van Wout Weghorst tijdens het duel tussen Ajax en FC Twente heeft voor de nodige discussie gezorgd. De spits werd na 71 minuten naar de kant gehaald, terwijl de stand op dat moment 1-1 was, en reageerde zichtbaar gefrustreerd.

Ook Wim Kieft kan zich goed verplaatsen in die reactie. In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaf hij aan begrip te hebben voor de boosheid van de aanvaller, zeker gezien de timing van de wissel. Weghorst had namelijk net weer eens gescoord voor de Amsterdammers.

Volgens Kieft roept vooral de keuze voor zijn vervanger vragen op. "Die Weghorst. Ik begreep waarom hij boos was, want voor wie wordt hij gewisseld? Voor een jeugdspeler die in drie seizoenen vier goals heeft gemaakt", stelt de oud-international. Daarmee doelt hij op Don-Angelo Konadu, die vijf keer scoorde in 37 duels namens Jong Ajax. Daarnaast scoorde Konadu eenmaal in de hoofdmacht.

Daarnaast wijst Kieft op de aanwezigheid van een andere spits op de bank. "Dolberg zit op de bank. Waarom zit Dolberg op de bank? Om vijf minuten in te vallen? Of zou hij al een halfuur kunnen invallen? Dus dat begrijp ik wel", besluit hij.