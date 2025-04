Kieft onthult Ajax-salaris: "Ik verdiende helemaal niet zoveel"

In KieftJansenEgmondGijp wordt de oud-Ajacied gevraagd naar zijn salaris als speler. "Bij Ajax verdiende ik helemaal niet zoveel. Bij het tweede kreeg ik zesduizend gulden per seizoen en dan nog premies. En bij Ajax verdiende ik geloof ik 35.000 plus premies", herinnert hij. "Ik zat toen in militaire dienst en kreeg daar ook nog geld voor."

Omdat Kieft uit de jeugd van Ajax kwam, werd hij naar eigen zeggen onderbetaald. "Ze betaalden sowieso niet riant bij Ajax in die tijd. Als jij in het Nederlands elftal kwam en topscorer werd, zou Ajax het in die tijd ook niet aanpassen", lacht hij. "Het was de sfeer dat je God op je blote knieën mocht bedanken dat je überhaupt het shirt aan mag", voegt Michel van Egmond.