Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

Søren Lerby en Frank Arnesen kregen het na hun komst naar Ajax bepaald niet cadeau. Volgens Wim Kieft werden de twee Deense talenten nauwelijks opgevangen door de gevestigde namen in Amsterdam en spottend aangesproken als ‘boertjes uit Denemarken’.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp kwam de gezamenlijke start van Lerby en Arnesen bij Ajax ter sprake. René van der Gijp vroeg zich af of de twee Denen destijds van dezelfde club kwamen. "Kwamen zij samen, Søren Lerby en Frank Arnesen? Speelden zij bij dezelfde club?"

Michel van Egmond bevestigde dat: "Ja, zij kwamen van dezelfde club uit Denemarken."

Kieft kon zich niet alle details meer herinneren, maar wist nog wel hoe moeizaam de beginperiode van het tweetal in Amsterdam verliep. "Dat weet ik niet meer. Ze kwamen bij Ajax, onder Michels. Michels kwam terug bij Ajax, in '75. En toen kwamen zij. Zij zeggen: het was echt verschrikkelijk met die gasten. Die Suurbier speelde, Hulshoff, Krol, Arie Haan... Die keken niet eens naar ze om. Die spraken ze aan met: 'Hoe is het met de boertjes uit Denemarken?'"

Van Egmond keek daar niet van op en wees op de toenmalige houding binnen Ajax. "Die Ajacieden vonden iedereen verder dan de Overtoom een boer, een provinciaal."