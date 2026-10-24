Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

Amber
bron: KieftJansenEgmondGijp

Søren Lerby en Frank Arnesen kregen het na hun komst naar Ajax bepaald niet cadeau. Volgens Wim Kieft werden de twee Deense talenten nauwelijks opgevangen door de gevestigde namen in Amsterdam en spottend aangesproken als ‘boertjes uit Denemarken’.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp kwam de gezamenlijke start van Lerby en Arnesen bij Ajax ter sprake. René van der Gijp vroeg zich af of de twee Denen destijds van dezelfde club kwamen. "Kwamen zij samen, Søren Lerby en Frank Arnesen? Speelden zij bij dezelfde club?"

Michel van Egmond bevestigde dat: "Ja, zij kwamen van dezelfde club uit Denemarken."

Kieft kon zich niet alle details meer herinneren, maar wist nog wel hoe moeizaam de beginperiode van het tweetal in Amsterdam verliep. "Dat weet ik niet meer. Ze kwamen bij Ajax, onder Michels. Michels kwam terug bij Ajax, in '75. En toen kwamen zij. Zij zeggen: het was echt verschrikkelijk met die gasten. Die Suurbier speelde, Hulshoff, Krol, Arie Haan... Die keken niet eens naar ze om. Die spraken ze aan met: 'Hoe is het met de boertjes uit Denemarken?'"

Van Egmond keek daar niet van op en wees op de toenmalige houding binnen Ajax. "Die Ajacieden vonden iedereen verder dan de Overtoom een boer, een provinciaal."

Arnesen vertrok later naar Valencia, waar hij met de Argentijnse ster Mario Kempes samenspeelde. Zijn loopbaan kreeg daar volgens Kieft echter een vervelende wending. "En toen ging hij naar Valencia, speelde hij met Mario Kempes en daar begonnen de blessures."

Van der Gijp stond vervolgens stil bij de indrukwekkende lichting Deense voetballers uit die periode. "Wat een generatie, hè Wim... Die Denen: Laudrup, Simonsen, Elkjær Larsen, Henning Jensen. En Morten Olsen... Geweldig. Geweldige lichting."

Kieft kon zich volledig vinden in die lof. "Ze hadden echt een geweldig elftal."

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mido bij Ajax

Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça

0
Frank de Boer

De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd

Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"

Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"

Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"

Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"

Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws