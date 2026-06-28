Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Kieft oordeelt: "Dan had hij er bij Ajax ook twintig gemaakt"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is enthousiast over de transfer van Wout Weghorst naar FC Twente. De voormalig spits is erg te spreken over de kwaliteiten van Weghorst. 

Weghorst werd al even gelinkt aan FC Twente en werd dit weekend officieel gepresenteerd in Enschede. "Dat is voor ons geweldig nieuws!", reageert Kieft in de podcast WeeKaa Call van KieftJansenEgmondGijp. "Elke week gebeurt er wat. Wout doet altijd van zich spreken. Positief of negatief…"

Volgens Kieft zorgt Weghorst altijd voor reuring. "Geeft-ie iemand een doodschop op een training omdat hij wil laten zien hoe scherp hij is. Prima. Gaat het daar drie dagen over. Daarna loopt-ie weer als een gekkie te juichen. Waarschijnlijk gaat Wout het embleem van FC Twente kussen na een doelpunt."

Ook sportief verwacht de analist wel het nodige van de transfer naar FC Twente. "Ik denk nog steeds: óók bij Ajax had-ie er twintig gemaakt als hij elke wedstrijd gespeeld zou hebben", oordeelt Kieft. "Maar die trainers joh, met dat gewissel en gedoe. Hij gaat er echt wel een paar inschieten bij Twente."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"

0
Davinson Sánchez

Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vertrokken Ajax-talent: "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen"

Kieft oordeelt: "Dan had hij er bij Ajax ook twintig gemaakt"

Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"

Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"

'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'

'Italiaanse Serie A-club meldt zich voor vertrekkende Ajacied'

'Voormalig Ajax-target rondt miljoenentransfer van 22 miljoen af'

Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws