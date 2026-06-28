Kieft oordeelt: "Dan had hij er bij Ajax ook twintig gemaakt"

Wim Kieft is enthousiast over de transfer van Wout Weghorst naar FC Twente. De voormalig spits is erg te spreken over de kwaliteiten van Weghorst.

Weghorst werd al even gelinkt aan FC Twente en werd dit weekend officieel gepresenteerd in Enschede. "Dat is voor ons geweldig nieuws!", reageert Kieft in de podcast WeeKaa Call van KieftJansenEgmondGijp. "Elke week gebeurt er wat. Wout doet altijd van zich spreken. Positief of negatief…"

Volgens Kieft zorgt Weghorst altijd voor reuring. "Geeft-ie iemand een doodschop op een training omdat hij wil laten zien hoe scherp hij is. Prima. Gaat het daar drie dagen over. Daarna loopt-ie weer als een gekkie te juichen. Waarschijnlijk gaat Wout het embleem van FC Twente kussen na een doelpunt."