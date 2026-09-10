Kieft op de bres: "Denk je dat je een wereldwonder binnenhaalt?"

Wim Kieft vindt dat Marcos Leonardo de tijd moet krijgen bij Ajax. De nieuwe spits van de Amsterdammers maakt de eerste wedstrijden nog weinig indruk.

Ajax haalde deze zomer voor de spitspositie Leonardo én Tolu Arokodare. "Tolu, die kan het best aardig doen bij Ajax", begint Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Hij is populair, maar je moet ook niet overdrijven."

Voor Kieft is het nog afwachten hoeveel de spits Ajax echt gaat brengen dit seizoen. "Meer in de zin van nuttig. Een aanspeelpunt, groot, sterk en kan koppen. Maar wel in Nederland, maar of er meer in zit, moet Europees blijken."