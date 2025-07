Kieft op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vond hem niet zo slecht"

Henderson vertrok onlangs transfervrij naar Brentford. "Ik vond Henderson helemaal niet zo slecht", reageert Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ze hebben het altijd over Ajax-voetbal en dan is hij wel een atypische jongen, maar ik vond hem niet het allergrootste probleem van Ajax. Het allergrootste probleem is gewoon de aanval."

Voorin had vooral Brian Brobbey het afgelopen seizoen lastig. Kieft sluit niet uit dat Wout Weghorst de nieuwe eerste spits van de Amsterdammers wordt. "Als Brobbey de ballen er niet inschiet, kun je niet tegen Weghorst blijven zeggen dat hij alleen supersub is", besluit de voormalig spits.