2025-09-02
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft openhartig over gezondheid: "Ik slik een hoop antibiotica"

Arthur
bron: Story
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft zich voor het eerst sinds zijn operatie openlijk uitgesproken over zijn gezondheidsproblemen. In een gesprek met Story vertelt de oud-voetballer van Ajax dat zijn knieoperatie goed is verlopen, maar dat hij daarna te maken kreeg met een infectie.

Ruim drie weken geleden ontbrak Kieft in een aflevering van KieftJansenEgmondGijp. Michel van Egmond legde uit dat Kieft een kunstknie had gekregen en met spoed geopereerd moest worden. De verwachting was dat hij een week later weer kon aansluiten, maar voorlopig verblijft hij nog altijd in een zorgcentrum. Van Egmond en Rob Jansen hebben sindsdien wekelijks updates gegeven over de gezondheid van Kieft.

Hoewel Kieft zijn column in De Telegraaf bleef schrijven, sprak hij zich tot nu toe niet over zijn gezondheidsproblemen uit. In Story vertelt hij zijn verhaal voor het eerst: "Het was een relatief kleine ingreep en een week later kon ik alweer lopen", blikt hij terug. "Maar daarna is er een infectie bij gekomen, en die hebben ze weg moeten halen. Dat was een flinke operatie." De week die volgde, had Kieft "echt heel veel pijn". "Daar word je geen leuker mens van."

Na de operatie moest Kieft enkele dagen in het ziekenhuis blijven en werd daarna overgebracht naar een zorgcentrum. "Ik kan niet lopen, ik kan helemaal niets!", aldus de analist. Eerder deze week vertelde Van Egmond dat Kieft inmiddels zijn eerste stappen heeft gezet met behulp van krukken. "Het verblijf in dit zorgcentrum, om aan mijn herstel te werken, duurt nog wel een tijdje." Voor fans van KJEG betekent dit dat Kieft voorlopig niet terugkeert in de podcast.

"Ik weet nog niet wanneer ik naar huis mag, daar valt nog geen prognose op los te laten", vervolgt de 43-voudig international. "Niet alleen moet mijn wond nog genezen, ik moet ook weer zelfstandig kunnen lopen." Zodra dat lukt, zal hij zijn spieren moeten opbouwen. "Maar het belangrijkst is dat er geen nieuwe infectie bij komt. Ik slik een hoop antibiotica. Dit is geen fijne situatie. Maar ja, ik kan ook niet thuis zijn, dat lukte gewoon niet, dus ik moet er hier, maar het beste van maken."

Wim Kieft
