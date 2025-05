Kieft oppert Ajax-trainer: "Hij kent de club en krijgt krediet"

Inmiddels is bekend dat Ajax de pijlen heeft gericht op John Heitinga, maar Kieft stelt in KieftJansenEgmondGijp dat hij Reiziger een geschikte naam vindt. "Een buitenlandse trainer weten we nu wel en een beetje toptrainer komt ook niet naar Ajax toe. Je kan die jongen van Go Ahead Eagles (Paul Simonis red.) nemen, maar dat moeten we nog wel even zien bij een grote club", legt de analist uit.

Volgens Kieft heeft Ajax op dit moment behoefte aan een bekende naam. "Reiziger is een jongen van Ajax, die kent de club en krijgt krediet. Ik zou zo'n jongen doen", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Je kan toch niks eisen en je hebt een slechte selectie. Dan kun je toch beter een jongen nemen die de jeugd kent."

René van der Gijp opperde in het verleden dat Ron Jans een geschikte trainer van Ajax zou zijn, maar ziet dat niet gebeuren. "Ik denk niet dat hij het nu gaat doen. Hij heeft het prima naar zijn zin", meent de analist over de hoofdtrainer van Ajax. "Hij is vier handen op één buik met Van Seumeren."