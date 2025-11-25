Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft stond perplex toen hij Ajax dit weekend in eigen huis tegen Excelsior zag spelen. Dat vertelde hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Vooral de prestaties van Josip Sutalo en Anton Gaaei lieten hem versteld staan.

"Wim, als je nou trainer van Ajax bent, hè. Wat moet je dan?", vraagt René van der Gijp lachend. Kieft moet het antwoord schuldig blijven. "Of daar nou Fred Grim of José Mourinho staat, je gaat er niet veel van maken."

"Ik heb gekeken, maar het was echt verschrikkelijk. Sutalo kan er echt helemaal niets van en die Gaaei kan er al helemaal niets van." Van der Gijp nuanceert enigszins en ziet wel een mogelijke rol voor Sutalo. "Weet je wat die Sutalo wél kan? Wat Francesco Farioli deed: in je eigen zestien verdedigen."

Gijp vervolgt: "Dat kan hij wel, maar zodra hij de bal krijgt, is het echt pijnlijk om naar te kijken." Kieft sluit zich daarbij aan. "Hij had ook gewoon portier van een nachtclub kunnen zijn, zoals hij die jongen (Noah Naujoks, red.) door liet lopen. Sutalo zet de deur open en zegt: Ga jij maar die kant op. Zag je dat? Jezus, man."

Gerelateerd:
Davy Klaassen en Josip Sutalo

Ajax verliest van Benfica en staat laatste in de Champions League

0
Johan Derksen bij VI

Derksen noemt groot probleem Ajax: "Het is echt belachelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Josip Sutalo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd