Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

Wim Kieft stond perplex toen hij Ajax dit weekend in eigen huis tegen Excelsior zag spelen. Dat vertelde hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp . Vooral de prestaties van Josip Sutalo en Anton Gaaei lieten hem versteld staan.

"Wim, als je nou trainer van Ajax bent, hè. Wat moet je dan?", vraagt René van der Gijp lachend. Kieft moet het antwoord schuldig blijven. "Of daar nou Fred Grim of José Mourinho staat, je gaat er niet veel van maken."

"Ik heb gekeken, maar het was echt verschrikkelijk. Sutalo kan er echt helemaal niets van en die Gaaei kan er al helemaal niets van." Van der Gijp nuanceert enigszins en ziet wel een mogelijke rol voor Sutalo. "Weet je wat die Sutalo wél kan? Wat Francesco Farioli deed: in je eigen zestien verdedigen."

Gijp vervolgt: "Dat kan hij wel, maar zodra hij de bal krijgt, is het echt pijnlijk om naar te kijken." Kieft sluit zich daarbij aan. "Hij had ook gewoon portier van een nachtclub kunnen zijn, zoals hij die jongen (Noah Naujoks, red.) door liet lopen. Sutalo zet de deur open en zegt: Ga jij maar die kant op. Zag je dat? Jezus, man."