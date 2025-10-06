Kieft over Ajacied: "Hij kan veel beter voetballen dan de rest"

Ajax kwam afgelopen weekend niet verder dan een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Pas in de slotfase wist de ploeg van John Heitinga met moeite nog een punt uit het vuur te slepen.

Bij NOS Studio Voetbal blikte Wim Kieft terug op het duel. "Als je Ajax tegen Sparta ziet spelen... Je ziet eigenlijk niet veel. Je ziet niet wat de bedoeling is", constateerde hij kritisch. Volgens Kieft koos Heitinga bewust voor een behoudendere aanpak. "Ik had wel het idee dat Heitinga wat behoudender wilde spelen met Fitz-Jim. Hij had ook met Gloukh kunnen beginnen, dan had je wat meer voetbal. Maar ik denk dat hij het een beetje bij elkaar wilde houden. Ik denk bij Gloukh: jij kan wel beter voetballen dan heel veel anderen bij Ajax."

De oud-international wees daarnaast op het gebrek aan rendement in de aanval. "Je speelt dan met die Moro aan de rechterkant. Als je Moro op rechtsbuiten hebt met Weghorst in de spits en Klaassen die in de zestien komt... Dan moet je wel met een goede voorzet komen. Er komt heel weinig uit," aldus Kieft.

Ook verdediger Josip Sutalo kwam ter sprake. "Sutalo deed het best wel aardig onder Farioli omdat hij in een kleine ruimte kon spelen. Hij mist gewoon pure snelheid. Ik denk dat hij heel goed in Italië zou kunnen spelen. In Engeland niet, want daar is hij niet goed genoeg voor. Maar hij kan niet de gaten dichtlopen als Ajax op deze manier gaat voetballen", analyseerde Kieft.