Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft over Ajacied: "Hij kan veel beter voetballen dan de rest"

Arthur
bron: NOS Studio Voetbal
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Ajax kwam afgelopen weekend niet verder dan een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Pas in de slotfase wist de ploeg van John Heitinga met moeite nog een punt uit het vuur te slepen.

Bij NOS Studio Voetbal blikte Wim Kieft terug op het duel. "Als je Ajax tegen Sparta ziet spelen... Je ziet eigenlijk niet veel. Je ziet niet wat de bedoeling is", constateerde hij kritisch. Volgens Kieft koos Heitinga bewust voor een behoudendere aanpak. "Ik had wel het idee dat Heitinga wat behoudender wilde spelen met Fitz-Jim. Hij had ook met Gloukh kunnen beginnen, dan had je wat meer voetbal. Maar ik denk dat hij het een beetje bij elkaar wilde houden. Ik denk bij Gloukh: jij kan wel beter voetballen dan heel veel anderen bij Ajax."

De oud-international wees daarnaast op het gebrek aan rendement in de aanval. "Je speelt dan met die Moro aan de rechterkant. Als je Moro op rechtsbuiten hebt met Weghorst in de spits en Klaassen die in de zestien komt... Dan moet je wel met een goede voorzet komen. Er komt heel weinig uit," aldus Kieft.

Ook verdediger Josip Sutalo kwam ter sprake. "Sutalo deed het best wel aardig onder Farioli omdat hij in een kleine ruimte kon spelen. Hij mist gewoon pure snelheid. Ik denk dat hij heel goed in Italië zou kunnen spelen. In Engeland niet, want daar is hij niet goed genoeg voor. Maar hij kan niet de gaten dichtlopen als Ajax op deze manier gaat voetballen", analyseerde Kieft.

Gerelateerd:
Ibrahim Afellay

Afellay tipt Ajax nieuwe middenvelder: "Een moord voor plegen"

0
Arno Vermeulen bij Studio Voetbal

Vermeulen stipt punt aan bij Ajax: "Dat kan je niet verwachten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd