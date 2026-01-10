Kieft over Ajax-transfer: "Van dat bedrag sla je niet achterover"

Ajax heeft vrijdagavond afscheid genomen van Kenneth Taylor, die de overstap heeft gemaakt naar Lazio Roma. Volgens Wim Kieft is het goed te begrijpen dat de Amsterdammers hebben besloten de middenvelder te verkopen.

"Voor Ajax en Taylor is het een begrijpelijke transfer", begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Ajax wilde snel geld zien om de selectie in januari te versterken, terwijl Taylor al langer aasde op een transfer. Op het oog is zijn vertrek naar Lazio geen toptransfer en van het bedrag van 15 miljoen euro met twee miljoen euro bonus sla je niet stijl achterover. Waarschijnlijk had Ajax onvoldoende vertrouwen in een hoger bedrag voor Taylor. Anders had de club beter drie weken kunnen wachten."

Kieft ziet voor Taylor wel kansen in Italië: "Taylor heeft de kwaliteiten om te slagen in de Serie A. Hij is geen bepalende speler, maar wel een dienende speler waarop een trainer en een team kan bouwen. Taylor maakt kilometers, kan verdedigen, aanvallen en pikt regelmatig een doelpunt mee. Vanwege een blessure en de algehele malaise bij Ajax kwam hij dit seizoen niet uit de verf, maar Lazio zal voor hem een mooie uitdaging zijn", aldus Wim Kieft.