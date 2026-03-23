Kieft over Eredivisie-speler: "Had ook bij Ajax kunnen spelen"

Wim Kieft vindt dat Tjaronn Chery qua niveau ook bij Feyenoord of Ajax had kunnen spelen. De oud-spits sprak zich daarover uit na het duel tussen NEC en SC Heerenveen (2-2), waarin vooral de doelpunten opvielen.

Vooral de tweede treffer van Chery maakte indruk. Theo Janssen genoot zichtbaar van de manier waarop de aanvoerder van NEC scoorde. "Ik vond deze goal geweldig, serieus", zegt Janssen over de goal van Chery, die daarvoor ook al trefzeker was. "Het chipje daarvoor is geweldig en hoe hij hem technisch raakt, is subliem. Al vind ik wel dat de keeper hem had moeten hebben, maar dat is een ander verhaal."

Pierre van Hooijdonk was op zijn beurt vooral onder de indruk van de goal van Ringo Meerveld, maar toen Wim Kieft naar zijn mening werd gevraagd, ging het vooral over Chery zelf en zijn kwaliteiten als speler. "Laat ik vooropstellen dat Chery ook bij Ajax of Feyenoord had kunnen spelen. PSV wil ik niet zeggen", zo klinkt het.