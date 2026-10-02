Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."

"Noa Lang bracht wel veel", reageerde Kieft bij de NOS op de invalbeurt van de vleugelaanvaller. "Wat ik altijd een beetje tegen Noa Lang heb, is dat hij altijd naar zijn rechtervoet gaat. Gakpo en Van Bommel willen ook nog wel eens buitenom gaan. Maar hij heeft natuurlijk wel veel gevoel in zijn voeten. Als hij op dreef is, heeft hij een goede flair en dreiging."

"Vandaag was dat nodig, want de ruimte om buitenom te gaan was er veel minder. Er kwam een hoop dreiging uit zijn voorzetten", vervolgt de oud-spits. Rafael van der Vaart is ook wel gecharmeerd van Lang. "Wat hij voor heeft op Gakpo en Van Bommel is dat hij in de kleine ruimte meer kan. Gakpo heeft toch wat meer ruimte nodig", aldus de voormalig international.