Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

Van spannende wedstrijden tot controversiële beslissingen op en buiten het veld, niets blijft onbesproken bij KieftJansenEgmondGijp. Dit keer namen Wim Kieft, Michel van Egmond, Valentijn Driessen en René van der Gijp plaats aan de tafel.

Kieft blikt terug op zijn ervaringen bij Ajax: "Het was bij Ajax zo, toen ging ik vroeger die wedstrijden kijken. Dat was bij het 1e toen die staantribune daar nog was. Daar was ook een kerel en die zei bij elke bal die Tscheu La Ling kreeg of speelde: 'Kutchinees!'", waarna de hele tafel in lachen uitbarst.

Michel van Egmond reageert direct: "Dit vindt de rijksoverheid niet goed, hier moet ik iets van zeggen", besluit hij.

Marley Alvarez Perez

'Ajax-talent krijgt dramatisch nieuws en is maanden afwezig'

0
Bram van Polen

Van Polen over Ajacied: "Moet jij niet meer goals maken vriend"

0
Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
0 reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
