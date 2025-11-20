Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

Van spannende wedstrijden tot controversiële beslissingen op en buiten het veld, niets blijft onbesproken bij KieftJansenEgmondGijp. Dit keer namen Wim Kieft, Michel van Egmond, Valentijn Driessen en René van der Gijp plaats aan de tafel.

Kieft blikt terug op zijn ervaringen bij Ajax: "Het was bij Ajax zo, toen ging ik vroeger die wedstrijden kijken. Dat was bij het 1e toen die staantribune daar nog was. Daar was ook een kerel en die zei bij elke bal die Tscheu La Ling kreeg of speelde: 'Kutchinees!'", waarna de hele tafel in lachen uitbarst.

Michel van Egmond reageert direct: "Dit vindt de rijksoverheid niet goed, hier moet ik iets van zeggen", besluit hij.