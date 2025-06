Kieft overtuigd: "Hij prikt er in een seizoen ook zo twintig in"

Wim Kieft, oud-international spreekt in zijn column voor De Telegraaf over een ‘luxeprobleem’ bij Ajax, waar Brian Brobbey en Wout Weghorst afgelopen seizoen streden om een plek in de voorhoede. Hoewel het seizoen voor Brobbey teleurstellend verliep, denkt Kieft dat de Amsterdammers op termijn nog altijd kan profiteren van zijn potentie.

"Bij Ajax hebben ze ook twee spitsen", opent Kieft. "Bij Brian Brobbey kunnen ze na zijn dramatische seizoen denken van: verkopen aan de eerste de beste. Of ze houden vertrouwen in hem, hopen op een revival om hem dan eventueel na het WK 2026 voor de hoofdprijs van de hand te doen." Brobbey werd vorig jaar nog gelinkt aan een grote transfer, maar bleef steken in wisselvallige optredens.

Voor Wout Weghorst ziet Kieft juist een stabiele waarde. "Ajax kan sowieso door met Wout Weghorst", stelt hij. "Als Weghorst in de basis mag starten, prikt hij er in een seizoen ook zo twintig in." Daarmee komt Kieft tot de conclusie: Ajax hoeft zich over de spitspositie voorlopig geen zorgen te maken. "Ajax heeft in de spits in feite een luxeprobleem", sluit hij af.