Kieft pleit voor 2e kans: "Laat hem nog een jaar bij Ajax spelen"

Na een teleurstellend seizoen van Ajax is ook Brian Brobbey onderwerp van discussie. De spits, die een jaar geleden nog als lichtpunt werd gezien, wist dit seizoen slechts vier keer te scoren in de Eredivisie. In zijn column voor De Telegraaf kijkt Wim Kieft kritisch naar het rendement van de Ajax-aanvaller, maar plaatst hij tegelijkertijd een belangrijke kanttekening.

"De conclusie was dat het Ajax beter lijkt om Brobbey te laten gaan. Hij verdient een groot salaris en brengt niet het rendement dat je verwacht van een Ajax-spits", schrijft Kieft, verwijzend naar de plannen van technisch directeur Alex Kroes.

Toch vraagt hij zich af welke club Brobbey op dit moment wil overnemen. "Eigenlijk heeft Wout Weghorst het als pinchhitter beter gedaan dan Brobbey", stelt hij. Tegelijkertijd vindt Kieft dat de speelwijze van trainer Francesco Farioli weinig ruimte liet voor de spits. "Het voetbal was defensief, weinig creatief en dan wordt het lastig als je als voorin op goede ballen wacht."

Ondanks de tegenvallende cijfers pleit Kieft voor een langer verblijf van de Ajax-spits. "Toch vertegenwoordigt Brobbey meer waarde of kapitaal dan Weghorst", stelt hij. "Daarom zou ik zeggen, laat hem nog een jaar bij Ajax spelen onder een trainer die wél het Ajax-voetbal wil spelen." Volgens Kieft past hij simpelweg beter bij een aanvallend systeem. "In het grote plaatje blijft Brobbey ook de betere voetballer, is hij opgeleid bij Ajax en geschikter om in een aanvallend systeem te spelen."