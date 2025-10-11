Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Die hoort erin thuis"

Arthur
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Orange Pictures

Wim Kieft ziet het Nederlands elftal dat volgend jaar op het WK moet schitteren al grotendeels gevormd. Volgens de oud-international zijn de meeste posities duidelijk ingevuld, met slechts op enkele plekken nog ruimte voor discussie.

"In defensief opzicht staat het wel, met Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Bart Verbruggen, wat een degelijke keeper is. Linksachter doet Micky van de Ven het aardig, hoewel het aan de bal beter moet", vertelt Kieft tegenover De Telegraaf.

De analist wil vooral oud-Ajacied Jurriën Timber uitlichten. De verdediger van Arsenal is niet altijd verzekerd van een basisplaats bij Oranje, maar maakte indruk in het hart van de defensie. "Timber moet gewoon altijd spelen", stelt Kieft. "Die is nog zoveel beter geworden in Engeland en dan zie je aan de persoonlijkheid die op het veld staat en aan zijn handelingssnelheid."

Volgens Kieft hoort Timber zonder twijfel thuis in de selectie van Ronald Koeman. "Aan Timber zie je dat hij is aangehaakt bij het hoogste niveau in de Premier League. Zijn ontwikkeling is zo snel gegaan en hij hoort in Oranje thuis." Over de rest van het elftal maakt Kieft zich weinig zorgen. "Koeman hoeft zich nul zorgen te maken over het middenveld", besluit hij.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen denkt aan ontslag Heitinga: "Kalf is half verdronken"

0
Dies Janse

Janse verklaart keuze voor FC Groningen: "Er kwamen veel clubs"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jurriën Timber
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd