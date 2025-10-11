Kieft pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Die hoort erin thuis"

Wim Kieft ziet het Nederlands elftal dat volgend jaar op het WK moet schitteren al grotendeels gevormd. Volgens de oud-international zijn de meeste posities duidelijk ingevuld, met slechts op enkele plekken nog ruimte voor discussie.

"In defensief opzicht staat het wel, met Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Bart Verbruggen, wat een degelijke keeper is. Linksachter doet Micky van de Ven het aardig, hoewel het aan de bal beter moet", vertelt Kieft tegenover De Telegraaf.

De analist wil vooral oud-Ajacied Jurriën Timber uitlichten. De verdediger van Arsenal is niet altijd verzekerd van een basisplaats bij Oranje, maar maakte indruk in het hart van de defensie. "Timber moet gewoon altijd spelen", stelt Kieft. "Die is nog zoveel beter geworden in Engeland en dan zie je aan de persoonlijkheid die op het veld staat en aan zijn handelingssnelheid."

Volgens Kieft hoort Timber zonder twijfel thuis in de selectie van Ronald Koeman. "Aan Timber zie je dat hij is aangehaakt bij het hoogste niveau in de Premier League. Zijn ontwikkeling is zo snel gegaan en hij hoort in Oranje thuis." Over de rest van het elftal maakt Kieft zich weinig zorgen. "Koeman hoeft zich nul zorgen te maken over het middenveld", besluit hij.