Kieft positief over Ajacied: "Kan weleens een mooie transfer maken"

Wim Kieft sluit niet uit dat Anton Gaaei een mooie transfer kan gaan maken in de toekomst. Volgens de analist beschikt de Ajacied over unieke kwaliteiten.

Gaaei is absoluut niet onbetwist bij Ajax, maar Kieft ziet een belangrijke kwaliteit van de Deen. "Anton Gaaei kan niet zo goed voetballen, maar hij geeft wel gas als rechtsachter van Ajax. Hij bestrijkt de hele flank en zijn rendement ligt hoger dan dat van Wijndal", schrijft hij in de Telegraaf.

De voormalig profvoetballer vergelijkt Gaaei met Denzel Dumfries. "Denzel Dumfries speelt een paar niveaus hoger dan Gaaei, maar ze vullen de positie een beetje hetzelfde in. Daarom kan de Deen weleens een mooie transfer maken, want veel clubs zoeken zo’n speler voor de positie van rechtsachter", besluit hij.