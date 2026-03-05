Kieft positief over Ajax-aanvaller: "Die vind ik beter dan Brobbey"

Wim Kieft vindt Kasper Dolberg een betere speler dan Brian Brobbey. De oud-speler van Ajax leeft op bij Sunderland, maar volgens Kieft is Ajax er niet op achteruitgegaan na zijn vertrek.

In de nieuwste aflevering van KieftJansenEgmondGijp krijgt Kieft de vraag of Ajax mee had gedaan om de landstitel als Brobbey en Jorrel Hato niet waren weggegaan. "Ook niet", antwoordde Kieft duidelijk. "Die Brobbey is toch ook niet veel beter dan Dolberg. Ik denk dat Dolberg zelfs beter is."

Ook over Wout Weghorst is de oud-voetballer minder kritisch dan voorheen. "Hij krijgt geen ballen. Dan kan je elke keer gaan benoemen dat hij niet zo goed kan voetballen, maar je moet hem ook wel een beetje proberen te bedienen in de zestien meter. Dat doen ze ook niet echt", aldus Kieft.