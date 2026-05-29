2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax historie & oud-spelers

Kieft prijst oud-Ajacied: "Hij kan hier nog makkelijk voetballen"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft denkt dat Daley Blind nog altijd van waarde kan zijn voor Ajax. De verdediger van Girona werd onlangs weer gelinkt aan de club uit Amsterdam. 

Na twee seizoenen in Spanje loopt Blind volgende maand uit zijn contract bij Girona. "Blind kan nog makkelijk voetballen in Nederland", oordeelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Hij kan zo ongelooflijk goed voetballen, dat zijn snelheid helemaal geen probleem is."

Volgens de analist heeft Blind genoeg kwaliteit. "Mensen gaan zeggen: hij wordt langzaam, nou en. Hij is altijd zo langzaam geweest als maar kan. Hij kan natuurlijk wel heel goed voetballen", benadrukt hij. "Hij kan beter voetballen dan die Baas. Die is ook wel aardig, maar ik denk dat Blind nog makkelijk kan voetballen, mits hij wel genoegen neemt met het feit dat hij af en toe een week niet meedoet. Ik vind het wel leuk, een leuke jongen."

René van der Gijp adviseert Blind om niet terug te keren bij Ajax. "Blijf lekker daar. Maak je niet druk, als je terugkomt krijg je weer elke week een column van Valentijn Driessen over je heen dat je snelheid tekortkomt. Dat moet je ook maar willen", stelt hij. "Je moet ook niet vergeten dat hij dan naast Sutalo gaat lopen. Daar word je ook niet blij van en daar word je ook niet mee geholpen."

