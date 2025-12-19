Kieft prijst uitblinkende Ajacieden: "Een leuke jonge speler"

Na een slecht begin van de competitie, is Ajax inmiddels aan een goede reeks bezig. "Voor Ajax en ook het Nederlandse voetbal is het leuk dat het wat beter loopt in Amsterdam. Bepalend voor de bevestiging dat het de goede kant op ging, was de winst in de Klassieker", stelt Kieft in de Telegraaf. "Al moet je reëel zijn: de defensieve manier waarop Ajax speelde, kan je je een keertje veroorloven tegen Feyenoord, maar hoef je niet te proberen thuis tegen PEC Zwolle."

Kieft heeft complimenten voor drie Ajacieden in het bijzonder. "Intussen laat Kasper Dolberg eindelijk aardige dingen zien, is Sean Steur een leuke jonge speler waarvan je ziet dat hij goed kan voetballen. Hij wel, want er zijn zat Ajacieden langs gekomen waarover dat ook werd gezegd, maar die niet bijzonder waren", aldus de analist. "En Fred Grim is als opvolger van John Heitinga zoals Fred Grim is: nuchter, stabiel, komt prettig over en doet geen rare dingen en evenmin rare uitspraken."