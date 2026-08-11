Kieft sceptisch over Ajax: "Ik vind het een beetje overdreven"
Wim Kieft loopt nog niet de polonaise over Ajax. Volgens de spits was er tegen PEC Zwolle weinig verschil met vorig seizoen.
De nieuwe aanwinsten van Ajax zorgen voor veel enthousiasme, maar daar gaat Kieft niet in mee. "Ik vind het een beetje overdreven", begint hij in Rondo van Ziggo Sport. "Denk je dat Brandt naar Ajax komt omdat Cruijff daar zit. Hij heeft ongetwijfeld meerdere aanbiedingen gehad en zal bij Ajax veel verdienen."
Ajax begon de competitie met een overwinning op PEC Zwolle, maar Kieft was nog niet overtuigd. "Ik zat gisteren in principe te kijken naar het Ajax van vorig jaar, dat was niet veel. Ik ben benieuwd naar Tolu en die Braziliaan (Leonardo red.) is iets te zwaar. Kan Blind niet twee wedstrijden spelen? Dat vind ik vreemd", vervolgt de analist. "Ik vind het optimisme overdreven. Ik moet het eerst zien."
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