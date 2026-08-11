Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Kieft sceptisch over Ajax: "Ik vind het een beetje overdreven"

Max
bron: Ziggo Sport
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft loopt nog niet de polonaise over Ajax. Volgens de spits was er tegen PEC Zwolle weinig verschil met vorig seizoen. 

De nieuwe aanwinsten van Ajax zorgen voor veel enthousiasme, maar daar gaat Kieft niet in mee. "Ik vind het een beetje overdreven", begint hij in Rondo van Ziggo Sport. "Denk je dat Brandt naar Ajax komt omdat Cruijff daar zit. Hij heeft ongetwijfeld meerdere aanbiedingen gehad en zal bij Ajax veel verdienen."

Ajax begon de competitie met een overwinning op PEC Zwolle, maar Kieft was nog niet overtuigd. "Ik zat gisteren in principe te kijken naar het Ajax van vorig jaar, dat was niet veel. Ik ben benieuwd naar Tolu en die Braziliaan (Leonardo red.) is iets te zwaar. Kan Blind niet twee wedstrijden spelen? Dat vind ik vreemd", vervolgt de analist. "Ik vind het optimisme overdreven. Ik moet het eerst zien."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Chris Woerts met zijn partner

Chris Woerts voorspelt: "Ajax en PSV zijn erg aan elkaar gewaagd"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"

Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"

Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"

FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'

'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'

Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws