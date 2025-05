Kieft schrikt van Ajacied: "Slechtste voetballer van de Eredivisie"

Wim Kieft is totaal niet te spreken over Daniele Rugani. Volgens de oud-spits is de verdediger van Ajax 'de allerslechtste voetballer van de Eredivisie'.

Ajax verloor zondagmiddag verrassend met 0-3 van NEC en heeft nog maar een voorsprong van één punt op PSV. "Die wedstrijd was zo ontluisterend. Dat Ajax kan helemaal niet voetballen", concludeert Kieft in KieftJansenEgmondGijp. Met name Rugani maakte geen goede indruk op de analist. "Weet je wie de allerslechtste voetballer is van de Eredivisie? Die Italiaanse verdediger van Ajax. Die kan helemaal niks."

De dertigjarige Rugani staat al wel jaren onder contract bij Juventus, maar dat zegt volgens Kieft niks. Hij hoefde bij Juventus alleen maar te verdedigen. Nu moest hij verdedigen tegen de enige spits die er was en dat was Linssen", legt de voormalig profvoetballer uit. "En ook hij kan niet echt meer lekker lopen."