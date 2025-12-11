De Bestuurskamer
Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft steekt loftrompet over Ajacied: "Dit is wat je wilt zien!"

Arthur
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is onder de indruk van het spel van Kasper Dolberg en ziet in hem een belangrijke versterking voor Ajax. De Deense spits, die Wout Weghorst vervangt vanwege een blessure, laat volgens de analist zien waarom hij een meerwaarde is voor het elftal. Ook de zeventienjarige Sean Steur krijgt complimenten van de oud-international.

"Zo kun je niet kritisch op hem zijn", zei Kieft bij Ziggo Sport. Hoewel hij voorafgaand aan de wedstrijd nog twijfels had over Dolberg, was hij na afloop positief verrast. "Hij is aanspeelbaar en je ziet aan de bal zijn kwaliteiten. Hij kan de bal vasthouden en heeft een goede techniek."

Volgens Kieft zorgen die kwaliteiten ervoor dat Ajax beter kan doorvoetballen, zeker in vergelijking met Weghorst. "Met Dolberg kun je doorvoetballen. Dat is heel anders met Weghorst. Dit is wat je wilt zien in een spits!" Ook het doelpunt van de Deense aanvaller stemt hem tevreden: "Hij ziet de ruimte, versnelt en heeft een fantastische trap."

Debutant in de Champions League Sean Steur oogst eveneens lof. "Hij krijgt de bal te weinig, dat kan zijn omdat ze hem weinig aanspelen of omdat hij dat nog niet afdwingt, maar bij elke balaanraking kan je ziet hoe goed hij is. Hij zit echt op voetbal, ja", besluit Kieft.

Gerelateerd:
Robin van Persie staat de pers te woord

Van Persie over Ajax: "Interesseert me niet veel wat ze gaan doen"

0
Valentijn Driessen

Driessen geniet bij Ajax: "Moet ze de kans geven en durven geven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd