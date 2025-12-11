Kieft steekt loftrompet over Ajacied: "Dit is wat je wilt zien!"

Wim Kieft is onder de indruk van het spel van Kasper Dolberg en ziet in hem een belangrijke versterking voor Ajax. De Deense spits, die Wout Weghorst vervangt vanwege een blessure, laat volgens de analist zien waarom hij een meerwaarde is voor het elftal. Ook de zeventienjarige Sean Steur krijgt complimenten van de oud-international.

"Zo kun je niet kritisch op hem zijn", zei Kieft bij Ziggo Sport. Hoewel hij voorafgaand aan de wedstrijd nog twijfels had over Dolberg, was hij na afloop positief verrast. "Hij is aanspeelbaar en je ziet aan de bal zijn kwaliteiten. Hij kan de bal vasthouden en heeft een goede techniek."

Volgens Kieft zorgen die kwaliteiten ervoor dat Ajax beter kan doorvoetballen, zeker in vergelijking met Weghorst. "Met Dolberg kun je doorvoetballen. Dat is heel anders met Weghorst. Dit is wat je wilt zien in een spits!" Ook het doelpunt van de Deense aanvaller stemt hem tevreden: "Hij ziet de ruimte, versnelt en heeft een fantastische trap."

Debutant in de Champions League Sean Steur oogst eveneens lof. "Hij krijgt de bal te weinig, dat kan zijn omdat ze hem weinig aanspelen of omdat hij dat nog niet afdwingt, maar bij elke balaanraking kan je ziet hoe goed hij is. Hij zit echt op voetbal, ja", besluit Kieft.