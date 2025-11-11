Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

Wim Kieft kan nog steeds weinig genieten van Mohamed Ihattaren. De voormalig spits vindt dat de middenvelder van Fortuna Sittard te veel met randzaken bezig is.

Ihattaren pakte vorig seizoen de draad op bij RKC Waalwijk en doet het nu goed in dienst van Fortuna Sittard. Het kan Kieft alleen nog niet allemaal bekoren. "Ik word moe van Ihattaren", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Waarom? Ik vind dat hij de laatste tijd te veel de publiciteit zoekt."

Zo werd er onlangs de documentaire De Beproeving uitgezonden waarin Ihattaren van dichtbij gevolgd werd tijdens zijn comeback. "Hij kan zo leuk voetballen, maar ga dat eerst eens doen", drukt Kieft de spelmaker op het hart. "Ga eerst eens even voetballen, man."