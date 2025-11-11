KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft kan nog steeds weinig genieten van Mohamed Ihattaren. De voormalig spits vindt dat de middenvelder van Fortuna Sittard te veel met randzaken bezig is. 

Ihattaren pakte vorig seizoen de draad op bij RKC Waalwijk en doet het nu goed in dienst van Fortuna Sittard. Het kan Kieft alleen nog niet allemaal bekoren. "Ik word moe van Ihattaren", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Waarom? Ik vind dat hij de laatste tijd te veel de publiciteit zoekt."

Zo werd er onlangs de documentaire De Beproeving uitgezonden waarin Ihattaren van dichtbij gevolgd werd tijdens zijn comeback. "Hij kan zo leuk voetballen, maar ga dat eerst eens doen", drukt Kieft de spelmaker op het hart. "Ga eerst eens even voetballen, man."

Gerelateerd:
Noa Vahle

Noa Vahle tipt nieuwe Ajax-trainer: "Het is echt een PSV-man"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Wim Kieft Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd