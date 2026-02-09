Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Kieft: "Technisch en qua inzicht beter dan elke Eredivisie-speler"

Rik Engelbertink
bron: Studio Voetbal
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © YouTube KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft is onder de indruk van de eerste minuten van Oleksandr Zinchenko bij Ajax. Volgens Kieft kun je direct zien dat Zinchenko in veel opzichten van een kwalitatief heel ander niveau is dan veel andere spelers.

Zinchenko deed tegen AZ (1-1 red.) een kwartier mee. "Hij is technisch en qua inzicht beter dan welke speler dan ook in Nederland, als ik heel eerlijk mag zijn", oordeelt Kieft bij Studio Voetbal. "Hij voetbalt zo makkelijk, heeft zoveel rust in zijn spel en neemt bijna altijd de juiste beslissingen. Het is een fijne speler om erbij te hebben. Hij deed bijna alles goed wat hij kon doen."

Owen Wijndal lijkt dan ook snel zijn basisplek te gaan verliezen aan de Oekraïner. "Ik moet je zeggen, met Wijndal, dan zie je wel het verschil. Hij kwam wel veel, maar zijn voortzetting is niet de voortzetting die hij (Zinchenko, red.) kan hebben. Daar zit meer voetbal in, meer overzicht."

