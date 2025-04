Kieft tempert Ajax-verwachtingen: "Niet aan die bedragen denken"

Ajax is bezig aan een uitstekend seizoen. Toch verwacht Wim Kieft niet dat er komende zomer hoge bedragen geboden gaan worden op spelers van de Amsterdammers.

Afgelopen weekend won Ajax de belangrijke topper van PSV. "Kenneth Taylor speelde Veerman zondag in het onderlinge duel PSV-Ajax alle kanten op. Een goede inschatting van Ajax-trainer Francesco Farioli. Taylor kan goed voetballen en is daarnaast bereid zich helemaal leeg te lopen en knokken", prijst Kieft de middenvelder in de Telegraaf. "Veerman bracht dat niet op. Wel naïef van Bosz om te denken dat Veerman Taylor de baas kon zijn."

Kieft denkt echter niet dat Taylor de hoofdprijs gaat opleveren. "Iedere trainer heeft graag een middenvelder als Taylor in zijn selectie, maar die levert geen dertig tot veertig miljoen op", oordeelt de analist. "Aan Hato valt geen enkele club zich een buil en daarom zijn topclubs bereid om flink te investeren in zo’n speler. Alleen moet Ajax niet denken aan bedragen zoals voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. De landstitel is vooral een teamprestatie zonder individuele uitschieters."