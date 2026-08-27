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Kieft tempert enthousiasme rond Ajacied: "Kan niet meevoetballen"

Joram
René van der Gijp en Wim Kieft
René van der Gijp en Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare heeft tijdens de eerste helft van Ajax - FC Sion veel indruk gemaakt op Wim Kieft en Rafael van der Vaart. De Nigeriaanse spits zette de Amsterdammers vlak voor rust met een harde uithaal op 3-2 en kon rekenen op veel lof van de analisten van Ziggo Sport.

Kieft ziet vooral een duidelijke manier waarop Ajax optimaal gebruik kan maken van de kwaliteiten van Arokodare. "Je moet zijn krachten goed gebruiken. Zijn lengte en fysiek zijn uitzonderlijk. Je moet hem op de rand van de zestien kunnen aanspelen, niet eerder."

Volgens Kieft ligt de kracht van de aanvaller niet in het meevoetballen. "Het is geen speler die op het middenveld moet lopen en mee gaat voetballen. Dat kan hij niet." Ook Van der Vaart is enthousiast over wat hij van Arokodare ziet. Hij vergelijkt de Nigeriaan met diens concurrent Marcos Leonardo. "Bij zijn concurrent Leonardo zit alles tegen en hij maait gewoon over de bal heen en scoort."

Van der Vaart ziet Arokodare bovendien niet als een spits die alleen geschikt is om in de slotfase binnen de lijnen te komen. "Hij is meer dan een pinchhitter. Hij heeft een goede uitstraling en er staat echt iemand." Ook in de lucht ziet de voormalig Oranje-international een sterke eigenschap. "Hij verliest voor mijn gevoel ook geen kopduels. Prima indruk."

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