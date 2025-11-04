Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Een blunder van Remko Pasveer heeft Ajax een overwinning gekost tegen sc Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. De 41-jarige doelman ging in de 68ste minuut de mist in bij een afstandsschot, waardoor Heerenveen de gelijkmaker scoorde. Het bleef bij 1-1 in Amsterdam.

Wim Kieft reageerde in de podcast KieftJansenEgmondgijp: "Ik zag John Heitinga zaterdag na afloop van het gelijke spel tegen SC Heerenveen. Die heeft er de pleuris in en was teleurgesteld. Ik zou altijd één ding denken en dat is dat je niet naar die vierde man gaat lopen om te zeggen dat er van alles aan mankeert. Dat ziet er altijd zo kleuterig uit. Ik stoor me eraan."

Heitinga komt met Ajax deze week weer in actie in de Champions League (woensdag tegen Galatasaray) en zondagmiddag wacht FC Utrecht in de Galgenwaard.

