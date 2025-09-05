Kieft trekt twijfels: "Dat is waar hij niet tegen bestand is"

Ajax haalde op Deadline Day Kasper Dolberg terug naar Amsterdam, maar volgens Wim Kieft is er alle reden om vraagtekens te zetten bij de komst van de Deen. In zijn column voor De Telegraaf noemt hij de spits wisselvallig en gevoelig voor druk.

"In Dolbergs eerste periode deed hij soms bijzondere dingen en zag je dat hij een goede spits is. Iemand met kwaliteiten voor de top", herinnert Kieft zich. "Alleen was hij te vaak afwezig als spits. Na Ajax is het Dolberg niet gelukt bij OGC Nice, Sevilla, Hoffenheim, Anderlecht en het Deense elftal uit te groeien tot een internationale topspits."

De analist denkt te weten waar dat probleem vandaan komt. "Dat heeft voornamelijk met druk te maken. Hoewel flegmatiek kan Dolberg goed voetballen. Hij gaf niet thuis als het echt moest gebeuren. Dat is vanwege het hoge verwachtingspatroon waar hij niet tegen is bestand."

Daarmee wijst Kieft ook vooruit naar de strijd om de spitspositie in Amsterdam. "Het wordt interessant te zien hoe Dolberg en Weghorst zich tot elkaar verhouden. Aan wie geeft Ajax-trainer John Heitinga de voorkeur? In hoeverre kan Dolberg of Weghorst zich neerleggen bij een rol op het tweede plan. Er moet een keus worden gemaakt, want Ajax gaat niet met twee spitsen spelen."