Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft trekt twijfels: "Dat is waar hij niet tegen bestand is"

Thomas
bron: De Telegraaf
Wim Kieft achter de microfoon
Wim Kieft achter de microfoon Foto: © Screenshot KieftJansenEgmondGijp

Ajax haalde op Deadline Day Kasper Dolberg terug naar Amsterdam, maar volgens Wim Kieft is er alle reden om vraagtekens te zetten bij de komst van de Deen. In zijn column voor De Telegraaf noemt hij de spits wisselvallig en gevoelig voor druk.

"In Dolbergs eerste periode deed hij soms bijzondere dingen en zag je dat hij een goede spits is. Iemand met kwaliteiten voor de top", herinnert Kieft zich. "Alleen was hij te vaak afwezig als spits. Na Ajax is het Dolberg niet gelukt bij OGC Nice, Sevilla, Hoffenheim, Anderlecht en het Deense elftal uit te groeien tot een internationale topspits."

De analist denkt te weten waar dat probleem vandaan komt. "Dat heeft voornamelijk met druk te maken. Hoewel flegmatiek kan Dolberg goed voetballen. Hij gaf niet thuis als het echt moest gebeuren. Dat is vanwege het hoge verwachtingspatroon waar hij niet tegen is bestand."

Daarmee wijst Kieft ook vooruit naar de strijd om de spitspositie in Amsterdam. "Het wordt interessant te zien hoe Dolberg en Weghorst zich tot elkaar verhouden. Aan wie geeft Ajax-trainer John Heitinga de voorkeur? In hoeverre kan Dolberg of Weghorst zich neerleggen bij een rol op het tweede plan. Er moet een keus worden gemaakt, want Ajax gaat niet met twee spitsen spelen."

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
James McConnell met Liverpool in de FA Cup

McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

0
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Wim Kieft
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd