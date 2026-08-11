Kieft twijfelt over Ajax-uitblinker: "Hij wil soms net te graag"
Theo Janssen en Wim Kieft vragen zich af of een transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain wel de juiste stap is. Volgens het duo dreigt de Ajax-aanvaller in Parijs op de bank te belanden.
In het programma Rondo wordt gesproken over de transferperikelen rond Godts. Kieft begrijpt dat zulke situaties invloed hebben op spelers. "Ik kan me wel voorstellen dat jongens bezig zijn met een transfer en dat niet uit hun hoofd krijgen."
"Kijk maar naar Godts bij Ajax, dat zit toch in je hoofd", vult Tim Krul aan. Daarbij wijst hij op de rode kaart van Sherel Floranus tegen PEC Zwolle. "Als hij zo’n tackle krijgt en die transfer klapt voor 65 miljoen naar PSG. Dat is een fantastische move toch?" Janssen ziet dat anders. "Fantastisch", reageert hij sarcastisch. "Dan kan hij gaan zitten."
De oud-international vraagt zich af of Godts met Khvicha Kvaratskhelia als concurrent wel voldoende aan spelen toekomt. Jan Mulder werpt vervolgens tegen: "Moet je het daarom niet doen? In de Franse competitie kom je veel aan spelen toe."
Ook Wim Kieft plaatst vraagtekens bij een overstap. "Het is een enorm ambitieuze jongen, maar in zijn acties soms overambitieus. Nog een mannetje en nog een mannetje. Het mag wat functioneler. Hij wil soms net te graag laten zien hoe goed hij is."
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