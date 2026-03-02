Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft ziet twee zwakke schakels bij Ajax: "Was zó slecht"

Max
bron: NOS Studio Voetbal
Hélène Hendriks en Wim Kieft
Hélène Hendriks en Wim Kieft

Wim Kieft heeft zondag niet genoten van Ajax. De Amsterdammers speelden 0-0 gelijk tegen PEC Zwolle. 

Kieft had geen goed woord over voor het optreden van Ajax zondag. "Het was zó slecht. Het gaat er gewoon om dat dit een hele helft een terugkerend ding was: de druk die PEC Zwolle zet en het onvermogen van de Ajax-spelers om daarmee om te gaan", vertelt hij in NOS Studio Voetbal. "Die keeper ook, die blijft hem maar inspelen en dat levert iedere keer ellende op. Speel die bal gewoon lang! Want ze kunnen helemaal niet opbouwen bij Ajax, niemand."

Doelman Maarten Paes zorgde met verkeerde keuzes in de opbouw voor veel onrust. "Ik begrijp ook niet dat er vanaf de kant niet wordt gezegd dat de bal gewoon lang gespeeld moet worden. Als je al niet om PEC heen kan spelen... Gewoon lang spelen", aldus Kieft, die ook vindt dat Youri Regeer niet vrijuit gaat. "Die blijft zich iedere keer maar aanbieden en die keeper blijft hem maar weer inspelen."

Wim Kieft
