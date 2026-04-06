2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"

Rik Engelbertink
bron: Studio Voetbal
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © YouTube KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft is lyrisch over de inbreng van Ramiz Zerrouki bij FC Twente. Niet alleen zijn goal viel op, maar ook de manier waarop Zerrouki het spel verdeelde kan Kieft bekoren. 

"Er werd me gevraagd om Ajax te kijken, tegen een goede vergoeding. Dat moet ik er wel bij zeggen", lacht Kieft terwijl hij opent bij Studio Voetbal. "Ajax was dramatisch, maar FC Twente speelde vrij goed. Het werd ze ook niet moeilijk gemaakt. FC Twente is een ploeg met vertrouwen en die backs zijn ontzettend leuk." 

"Zerrouki was de belangrijkste schakel en maakte een heel goede goal. Hij was de grote leider, de grote man. Ajax was echt dramatisch", zegt Kieft, die weinig van het opbouwen via Maarten Paes bij Ajax snapt. "Dit blijven ze ook maar doen bij Ajax. Paes blijft die ballen maar inspelen op Josip Sutalo. Ik begrijp daar werkelijk geen ene bal van." 

Ook Rafael van der Vaart snapt niet dat Sutalo zo weinig aan de bal kan. Een verfijnde techniek is niet nodig volgens de oud-middenvelder, maar hij vindt het niveau wel erg laag. "Maar iets beter dan dit mag wel, toch? Het is echt ongelooflijk", sluit hij af. 

