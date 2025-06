Kieft verbaasd: "Voor mij een sterkere kandidaat dan Heitinga"

Meerdink was de laatste wedstrijden van het seizoen behoorlijk op dreef, maar zat niet in de EK-selectie. "Het blijft zonde dat bondscoach Michael Reiziger spits Mexx Meerdink van AZ heeft thuisgelaten. Jammer dat hij onder het mom van groepscontinuïteit niet mee mag, omdat hij een keer heeft verzaakt", oordeelt Kieft in zijn column in de Telegraaf.

Volgens Kieft had Reiziger ook naar de toekomst en ontwikkeling van zijn talenten moeten kijken. "Ze bagage meegeven voor het geval ze doorgroeien naar het Nederlands elftal en dan is het logischer om voor Meerdink te kiezen dan voor Noah Ohio van FC Utrecht of Thom van Bergen van FC Groningen", aldus de oud-spits. "Meerdink heeft iets speciaals."

"Die afweging van Reiziger, die voor mij een sterkere kandidaat was voor de trainerspositie bij Ajax dan John Heitinga, getuigt van een soort angst", vervolgt Kieft. "Het is de Louis van Gaal-filosofie, het groepsdenken, het verantwoordelijkheid nemen, het proces gaat voor de ontwikkeling van het individu. Alleen zou bij Jong Oranje het laatste voorop moeten staan."